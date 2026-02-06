Se salvan los carnavales: modelos prevén días secos y vientos moderados

Panamá- Los Carnavales en Panamá se salvaron, ya que según el último análisis de los modelos climáticos efectuado por el Instituto de Meteorología e Hidrología (IMHPA), existen altas probabilidades de buen tiempo para el 16 y 17 de febrero en casi todo el país.

Aunque los vientos atraviesan el istmo formando un corredor natural, en este momento se registran velocidades moderadas de alrededor de 19 kilómetros por hora en la zona, sin representar un riesgo, indicó la directora general del IMHPA, Luz Graciela de Calzadilla.

La titular de Meteorología aseguró que las condiciones se mantendrán estables, aunque se espera que los vientos se intensifiquen los días 8 y 9 de febrero. "Los modelos están indicando que vamos a tener un buen día. Que vamos a tener lo normal de la temporada seca, es decir, ausencia de lluvia", agregó.

Pese al pronóstico positivo, el IMHPA mantiene un monitoreo permanente debido a la continuidad de la temporada de frentes fríos, que puede modificar las condiciones.

"Un pronóstico de una semana tiene mucho nivel de incertidumbre. Un pronóstico de un día, dos días, hasta tres días es una buena aproximación. Sin embargo, cuando nos alejamos en el tiempo, la incertidumbre aumenta. Pero lo que están diciendo [los modelos] en este momento es que tendremos unos carnavales en todo el país, menos el Caribe, porque la temporada seca para ellos no existe", puntualizó.



