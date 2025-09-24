Seis días sin agua: Residentes bloquean vía en señal de protesta

Moradores de las comunidades de Los Olivos, El Bongo y sectores cercanos, en la provincia de Los Santos, expresaron su molestia tras permanecer varios días sin el suministro de agua potable, situación que los llevó a cerrar el paso en señal de protesta para exigir la presencia de las autoridades.

Reunidos en la vía principal que conduce hacia Los Santos, los residentes señalaron que desde hace seis días comenzaron a experimentar problemas con el servicio, lo que afectó sus actividades diarias y los obligó a tomar medidas de presión para obtener una respuesta.

Según los propios moradores, hizo falta más comunicación sobre esta paralización y los trabajos que se realizan, de manera que se pudieran preparar con suficiente agua almacenada para el aseo personal y los quehaceres. Aunque han empezado a recibir agua en cisternas, piden mayor celeridad en los trabajos de reparación, ya que se han visto seriamente afectados.

Ante este panorama, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la afectación se debe a la reubicación de una línea de conducción de seis pulgadas, necesaria para el desarrollo de un proyecto vial en el sector de Los Olivos.

La gerente provincial del IDAAN, Julissa De Gracia, acudió al lugar para conversar con los moradores y explicar los detalles de los trabajos, destacando que el equipo técnico de la institución se encuentra supervisando y apoyando a la empresa contratista con el fin de acelerar la restitución del servicio.

Asimismo, indicó que como medida de contingencia se activó en las comunidades un operativo de dotación de agua potable para abastecer a las familias mientras culminan las labores, las cuales se espera finalicen en el menor tiempo posible.

Los moradores solicitaron una pronta respuesta a esta inquietud, ya que aseguran que no solo los afecta en su diario vivir, sino que han tenido que recurrir a gastos extraordinarios para comprar agua y así enfrentar las necesidades de sus familias.

