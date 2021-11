¡Seis jueces en dos juicios declaran inocente a "El Loco"!

¡Fue un explosión de júbilo...un manicomio!.. cuando cerca de las 7:40 p.m., la multitud congregada en torno a la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA), conoció que "El Loco" fue absuelto en el segundo juicio del caso pinchazos.

Una batucada animaba a la gente que gritaba al ver a Ricardo Martinelli: "¡ahi, ahí, ahí está el campeón".

"El Loco" hacía la señal de victoria con ambas manos y luego levantaba un fajín de campeón mundial. Un grupo de pastores oraba y dedicaba alabanzas a Dios por el veredicto y al casi centenar de antimotines solo les tocó quedar como mirones.

Luego una larga caravana recorrió las calles de la ciudad sonando sus bocinas... era otra forma de celebración.

El tribunal integrado por las juezas Iveth Francois Vega, Jennifer Cristine Saavedra y Marysol Osorio -al igual como lo hizo el primer tribunal el 10 de agosto de 2019- absolvió a Martinelli de los cargos de interceptación de telecomunicaciones y seguimiento sin autorización judicial.

A su salida -un emocionado Martinelli- reconocía que había sufrido mucho. "Han sido siete años en esta tortura, en este suplicio, le doy las gracias a Dios, le doy gracias a la justicia panameña, he sufrido mucho, no quiero que esto le pase a ningún panameño, por favor lo que me han hecho a mí, no le suceda a ningún otro panameño...por favor a nadie más".

Ricardo Martinelli agradeció a los simpatizantes presentes. "Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí... ahora es hora de unir a Panamá... hay que unir al país... no más peleas, hay que echar a la nación hacia adelante... hay que reconstruir al país... hay que jalar la carrera para que los panameños tengan trabajo, porque el pueblo y las empresas la están pasando muy mal".

En el avance del sentido del fallo, las juezas expusieron 24 puntos, que en esencia destacan que el Ministerio Público no pudo comprobar sus acusaciones.

El Tribunal manifestó que, luego de un examen general de las pruebas desahogadas en juicio, llegaron a la conclusión que el expresidente no había dado las órdenes para realizar interceptación de telecomunicaciones, seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial.

El defensor Sidney Sittón destacó que seis jueces han declarado en dos juicios inocente a Martinelli. "Los juicios se ganan con pruebas, no con bochinches, ni maldad. La evidencia digital demostró que todo fue manipulado y plantado", afirmó.

"¡El Ministerio Público ha sufrido dos derrotas aplastantes, han perdido de una forma catastrófica y de esta no se levantan más!", exclamó Sittón.

El jurista Alfredo Vallarino dijo que por segunda ocasión han probado la inocencia de Martinelli y fue abrumador el regaño que hizo el Tribunal de Juicio a la Fiscalía.

El Tribunal de Juicio fijó para el próximo 24 de noviembre de 2021, a las 9:00 a.m., la audiencia de lectura de sentencia.

Ayer los medios del poder económico recurrieron nuevamente a Harry Díaz, quien a pesar de que fue magistrado y primer fiscal de la causa, se atrevió a decir que se podían interponer recursos, cuando el artículo 179 del Código Procesal Penal es claro: no es susceptible de recurso alguno cuando al juzgado se le absuelve en un segundo juicio.

La audiencia inició el 21 de julio y tuvo una duración de 67 días de sesión.

El Ministerio Público estuvo representado por los Fiscales Diana Callender, Aurelio Vásquez, Ildeman Camaño, Ricauter González, Ricardo González y Alexis Medina. Mientras que por la querella participaron Carlos Manuel Herrera Delegado, Roberto Garrido, Nicomedes Castillo, Omar Singh y Carlos Manuel Herrera Morán.