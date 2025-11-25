SENAN comprará dos nuevos helicópteros con fondos del seguro del AN-141

Con la plata recuperada del seguro del helicóptero accidentado en Calobre, el Gobierno aprobó hoy que el SENAN pueda comprar dos nuevas aeronaves Bell 407 GXi.



La adquisición de las naves busca aumentar la capacidad operativa que venía golpeada desde hace rato por equipos viejos y desgastados.

La Resolución de Gabinete N.000 autoriza al Ministerio de Seguridad Pública a contratar de forma excepcional a la empresa Bell Textron INC. por B/.10,490,066.00, incluyendo impuestos.

La compra se financiará con los B/.13.4 millones recibidos por la póliza del helicóptero AN-141, que cayó el 10 de septiembre de 2023 en Calobre. Lo que sobre del dinero se usará en otros tres proyectos estatales.

Estas dos nuevas naves llegan en buen momento, porque el SENAN no siempre tiene los equipos a punto, según el Gobierno.



Con estas aeronaves podrán reforzar vigilancia en el espacio aéreo, marítimo y hasta en la plataforma submarina del país.

Un vocero del SENAN resaltó que “esta adquisición refuerza la vigilancia y la operación actual.

Además es un homenaje a los tres compañeros caídos en cumplimiento del deber”, recordando a los uniformados que perdieron la vida en esa misión.

Aunque el SENAN realiza transporte de personas y carga en todo el país, sus capacidades aéreas venían quedándose cortas.

Por eso la propuesta de Bell Textron incluye helicópteros Bell 407 GXi garantizando operaciones más seguras y con mayor conciencia situacional.

Estos modelos ofrecen alto rendimiento en calor y altitud, además de un sistema integrado de navegación y control de vuelo que mejora la seguridad.

La idea es que el SENAN pueda seguir funcionando con eficiencia, apoyar misiones humanitarias en la región y responder mejor a emergencias dentro del territorio panameño.