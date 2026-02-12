Senniaf: Piden separar a directora; Mides presenta informe de acciones inmediatas

La Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia de Panamá (REDNANIAP) mostró ayer su preocupación ante las investigaciones en curso que adelanta el Ministerio Público, relacionadas con la posible comisión de delitos contra personas menores de edad que se encuentran bajo protección y cuidado institucional.

Mediante un comunicado de prensa, el gremio señaló que, debido a la gravedad de los hechos, no se puede mantener al margen.

“Nuestra razón de ser es contribuir activamente a la protección integral de niños, niñas y adolescentes, en especial a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad y bajo responsabilidad del Estado", señala la red en su escrito.

En ese contexto, la REDNANIAP solicita medidas administrativas preventivas para asegurar transparencia del proceso, evitar posibles interferencias y fortalecer la confianza pública, que se evalúe y adopte la separación del cargo de la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), y también la directora de la Dirección de Protección de dicha institución, mientras duren las investigaciones.

La organización aclara que estas medidas se solicitan sin prejuzgar responsabilidades y en estricto respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, como resguardos institucionales ante hechos de extrema gravedad que involucran a poblaciones especialmente protegidas por el ordenamiento jurídico.

Mides presentó informe en Consejo de Gabinete

El martes, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, presentó un informe detallado de las acciones inmediatas que se pondrán en marcha tras el escándalo por irregularidades en el Centro de Atención Integral (CAI) en Tocumen.

Entre las decisiones están: una inspección técnica especializada al CAI de Tocumen (el 9 y 10 de febrero) y se instruyó una revisión administrativa a las oficinas del Senniaf (se evaluarán procesos de gestión, supervisión y toma de decisión vinculados al centro). Los resultados serán presentados ante la junta directiva como parte del seguimiento institucional.

Sobre las personas adultas con discapacidades y enfermas en el centro que permanecen en el centro, la junta aprobó acciones específicas para garantizar su atención.

Carles enfatizó que el seguimiento será permanente y se aplicarán medidas a corto, mediano y largo plazo.

Cabe destacar que este mismo día, la diputada Alexandra Brenes intentó que la Asamblea Nacional citara a Carles, pero no obtuvo los votos necesarios.