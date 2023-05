¡Señor, No, Señor!

El comisionado de la DIJ utilizado como perito por la Fiscalía aceptó ayer que no verificó nada sobre libros de contabilidad, declaraciones de rentas, pacto social y estados financieros de las empresas mencionadas en el caso New Business.

El abogado de la firma Morgan y Morgan, Rodolfo Palma le preguntó al perito Eliseo Abrego si "como experto en blanqueo de capitales en 24 años de experiencia, en la División de Blanqueo de Capitales de la DIJ. Le pregunto si en este tipo de delitos, es necesario acreditar el delito previo o precedente? Si o No? La respuesta fue: ¡eh, Sí es necesario!

Publicidad

Cuando el abogado Alfredo Vallarino,le mencionó a Abrego una por una de las sociedades involucradas en su peritaje de 182 páginas y le preguntó si aparecía en algo Ricardo Martinelli, la respuesta eran todos: ¡No, No, No, No...!

Para colmo, el perito en su informe a la Fiscalía hizo referencia al incumplimiento de la ley 38 del 31 de julio de 2002 sobre temas de Mercado de Valores, pero ¡sorpresa! Esa ley no existe. La

El perito demostró su deficiencia ante más de 10 abogados que lo interrogaron, Ábrego se concentró básicamente en seguir directrices de la Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada.

Contenido Premium: 0