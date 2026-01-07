Si el Estado te daña el carro, tendrá que pagar: proyecto pasa primer debate

La Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal, presidida por el diputado José Pérez Barboni, aprobó en primer debate el proyecto de ley 311, que busca que las instituciones públicas respondan civilmente cuando causen daños vehiculares a particulares, empresas o al transporte público.

La iniciativa pone reglas claras: si una entidad del Estado, una empresa con concesión estatal o compañías de energía, telecomunicaciones u otros servicios públicos provocan lesiones, daños o pérdidas, deberán indemnizar a los afectados. Nada de hacerse los locos cuando un hueco, obra mal señalizada o negligencia termina en pérdida para el ciudadano.

La comisión también dio cortesía de sala al Comité de Lucha de Trabajo de “Valle Próspero Tanara de Chepo”, una comunidad que pide respuestas urgentes sobre su situación de vivienda y acceso a servicios básicos.

Por el comité hablaron Milciades Sánchez y el pastor Alberto Ramírez, quienes solicitaron apoyo para lograr la titulación de los terrenos donde viven más de 100 familias que hoy siguen en el limbo legal.

En la reunión estuvo el viceministro de Vivienda, Fernando Méndez Peralta, quien aseguró que el ministerio respalda el proceso planteado por los moradores.

También participó Rosario Cárdenas, de la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI), quien explicó los pasos a seguir y aclaró un punto clave: aunque las tierras nacionales son competencia de ANATI, los terrenos de Valle Próspero Tanara de Chepo pertenecen a la antigua Reforma Agraria, por lo que primero deben pasar por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario antes de ser traspasados.

La pelota ahora queda en la cancha del Estado, tanto para responder por los daños que causa como para resolver de una vez por todas la situación de estas familias.