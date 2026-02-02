Nacional - 02/2/26 - 10:48 AM

Crucero Disney Adventure con más de 6,500 pasajeros cruza el Canal de Panamá

El Canal de Panamá hizo historia con el tránsito inaugural del Disney Adventure, el crucero neopanamax de mayor capacidad y tonelaje en cruzar la vía interoceánica, reafirmando eficiencia, precisión y liderazgo logístico global.

 

Por: Redacción Crítica -

Te puede interesar

Vigilan precios de útiles y uniformes escolares para que no metan goles

Vigilan precios de útiles y uniformes escolares para que no metan goles

Febrero 02, 2026
Botados del IRHE en 1990 protestan: el Estado no les cumple

Botados del IRHE en 1990 protestan: el Estado no les cumple

Febrero 02, 2026
Crucero Disney Adventure con más de 6,500 pasajeros cruza el Canal de Panamá

Crucero Disney Adventure con más de 6,500 pasajeros cruza el Canal de Panamá

 Febrero 02, 2026
Agua potable vuelve a más del 90% de residentes tras mantenimiento

Agua potable vuelve a más del 90% de residentes tras mantenimiento

 Febrero 02, 2026
Siguen exhumaciones en Jardín de Paz para identificar víctimas de 1989

Siguen exhumaciones en Jardín de Paz para identificar víctimas de 1989

 Febrero 02, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave

Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave
Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre

Asesinato a sangre fría dentro una barbería en la 24 de Diciembre
Jr. Ranks desmiente a la Policía y niega que su hijo fuera pandillero

Jr. Ranks desmiente a la Policía y niega que su hijo fuera pandillero
Tragedia vial en El Valle de Antón

Tragedia vial en El Valle de Antón
Pumas golea 4-0 a Santos y Carrasquilla brilla en la Liga MX

Pumas golea 4-0 a Santos y Carrasquilla brilla en la Liga MX