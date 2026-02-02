Crucero Disney Adventure con más de 6,500 pasajeros cruza el Canal de Panamá
El Canal de Panamá hizo historia con el tránsito inaugural del Disney Adventure, el crucero neopanamax de mayor capacidad y tonelaje en cruzar la vía interoceánica, reafirmando eficiencia, precisión y liderazgo logístico global.
Este crucero tiene capacidad para unos 6,700 pasajeros. Foto. ACP
El crucero cuenta con 342 metros de eslora y 46.4 metros de manga y su tránsito requirió coordinación multidisciplinaria reafirmando los más altos estándares de eficiencia y seguridad del Canal de Panamá. Foto. ACP
El Disney Adventure es uno de los cinco cruceros que lleva a cabo su tránsito inaugural durante la presente temporada de cruceros 2025-2026, que incluye los buques Aidadiva, Brilliant Lady, Celebrity Ascent y Star Seeker. Foto. ACP
En reconocimiento a su tránsito inaugural, el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez Morales, entregó una placa de reconocimiento a la embarcación, durante su paso por las esclusas de Agua Clara, en la provincia de Colón. La operación evidenció la capacidad del Canal para gestionar tránsitos de gran capacidad con precisión y confiabilidad. Foto. ACP
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información "aquí".x