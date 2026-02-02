Crucero Disney Adventure con más de 6,500 pasajeros cruza el Canal de Panamá

Este crucero tiene capacidad para unos 6,700 pasajeros. Foto. ACP

El crucero cuenta con 342 metros de eslora y 46.4 metros de manga y su tránsito requirió coordinación multidisciplinaria reafirmando los más altos estándares de eficiencia y seguridad del Canal de Panamá. Foto. ACP

El Disney Adventure es uno de los cinco cruceros que lleva a cabo su tránsito inaugural durante la presente temporada de cruceros 2025-2026, que incluye los buques Aidadiva, Brilliant Lady, Celebrity Ascent y Star Seeker. Foto. ACP