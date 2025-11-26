Nacional - 26/11/25 - 04:05 PM

¡Sin acuerdo! Entre gritos termina reunión por pasaje a Isla Taboga

Inicialmente lo que han solicitado es que se congele, mientras se llega a un acuerdo oficial.

 

Por: Redacción / Web

Entre gritos y molestias terminó la reunión entre representantes del Gobierno, transportistas, comerciantes y residentes de la isla de Taboga, esto últimos que piden que un pasaje más barato respecto a los turistas.

Para ponerlos en contexto, los que viven en la zona se quejan porque el costo del pasaje era de $20 dólares, sin embargo, de un tiempo para acá aumento y eso para ellos no los beneficia.

En todo momento manifestaron que las empresas de transporte no los han tomado en cuenta a la hora de tomar una decisión tan importante.

Se conoció que durante la reunión con la viceministra de la Presidencia, Virna Luque, se estableció que el muelle de la zona estaría abierto a los viajes, pero posteriormente dijeron que no dejarían entrar a nadie al lugar.

 

