Sin agua este miércoles en Llano de Piedra y Brisas del Golf

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informa que este miércoles se realizarán trabajos de mantenimiento que afectarán el suministro de agua potable en dos sectores del país.

En Llano de Piedra, provincia de Los Santos, la planta potabilizadora suspenderá operaciones desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 medianoche, debido a trabajos de limpieza de filtros. Estas labores forman parte del cumplimiento de los protocolos sanitarios y la preparación para el proceso de limpieza y desinfección tras la reciente emergencia ambiental.

Durante este tiempo, el IDAAN habilitará tanques fijos en Llano de Piedra y Macaracas para garantizar el acceso al agua potable.

Por otro lado, en Brisas del Golf, distrito de San Miguelito, se realizarán trabajos de reparación en una tubería de 12 pulgadas ubicada en la vía principal, entrando por la estación Delta. Las labores se desarrollarán entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Durante ese periodo, se reportará baja presión o falta de suministro desde la calle 1ra. hasta la calle 11 del sector.

El IDAAN recomienda a los residentes tomar las medidas necesarias para almacenar agua y hacer un uso racional del recurso hasta que el servicio sea restablecido.

