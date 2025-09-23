Nacional - 23/9/25 - 11:56 AM

Sin agua este miércoles en Llano de Piedra y Brisas del Golf

En Llano de Piedra, provincia de Los Santos, la planta potabilizadora suspenderá operaciones desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 medianoche, debido a trabajos de limpieza de filtros.

 

Por: Redacción / Web -

 

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informa que este miércoles se realizarán trabajos de mantenimiento que afectarán el suministro de agua potable en dos sectores del país.

En Llano de Piedra, provincia de Los Santos, la planta potabilizadora suspenderá operaciones desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 medianoche, debido a trabajos de limpieza de filtros. Estas labores forman parte del cumplimiento de los protocolos sanitarios y la preparación para el proceso de limpieza y desinfección tras la reciente emergencia ambiental.

Durante este tiempo, el IDAAN habilitará tanques fijos en Llano de Piedra y Macaracas para garantizar el acceso al agua potable.

Por otro lado, en Brisas del Golf, distrito de San Miguelito, se realizarán trabajos de reparación en una tubería de 12 pulgadas ubicada en la vía principal, entrando por la estación Delta. Las labores se desarrollarán entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.

Durante ese periodo, se reportará baja presión o falta de suministro desde la calle 1ra. hasta la calle 11 del sector.

Te puede interesar

Aprueban prohijamiento de proyecto de ley "antibotellas"

Aprueban prohijamiento de proyecto de ley "antibotellas"

 Septiembre 23, 2025
Sin agua este miércoles en Llano de Piedra y Brisas del Golf

Sin agua este miércoles en Llano de Piedra y Brisas del Golf

 Septiembre 23, 2025
Minsa cancela reunión en hotel de playa por falta de autorización

Minsa cancela reunión en hotel de playa por falta de autorización

 Septiembre 23, 2025
Mulino participa en la apertura del Debate General en la ONU

Mulino participa en la apertura del Debate General en la ONU

 Septiembre 23, 2025
Protesta de jubilados de seguridad llega al Ministerio en Ancón

Protesta de jubilados de seguridad llega al Ministerio en Ancón

 Septiembre 23, 2025

El IDAAN recomienda a los residentes tomar las medidas necesarias para almacenar agua y hacer un uso racional del recurso hasta que el servicio sea restablecido.
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré
'Narco' murió por un golpe contundente en la cabeza

'Narco' murió por un golpe contundente en la cabeza
Policía tras la pista de asesinos en Chitré

Policía tras la pista de asesinos en Chitré
Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas

Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas