Nacional - 29/9/25 - 11:55 AM

Sin cirugías en hospital de Santiago por daños en elevadores

Por: Redacción / Web -

Desde el pasado fin de semana, los elevadores del Hospital Regional Dr. Luis “Chicho” Fábrega permanecen fuera de servicio, lo que ha generado una situación crítica para pacientes hospitalizados, especialmente aquellos que requieren cirugías o traslados urgentes.

La directora médica del hospital, Dra. Shirly Reyes, confirmó la avería y aseguró que se notificó de inmediato al gobierno central y a la empresa encargada del mantenimiento, para que se agilicen las reparaciones. 

“Estamos conscientes de lo que esta situación implica y hemos realizado todas las gestiones necesarias para que la empresa cumpla con su responsabilidad lo antes posible”, declaró.

Sin embargo, la falta de acción ha generado preocupación entre los familiares de los pacientes. 

Gregoria Pardo y Ana Peña, con parientes internados en el hospital, señalaron que algunos enfermos no han podido ser llevados al quirófano por la falta de elevadores.

 “La situación es desesperante. Nuestros familiares necesitan atención urgente y no hay cómo bajarlos. Pedimos al Ministerio de Salud que actúe de inmediato”, reclamaron.

Este incidente evidencia las fallas estructurales del principal hospital público de Veraguas y reabre el debate sobre la urgente necesidad de inversión y mantenimiento en los equipos esenciales del sistema de salud.
 

