Sin conferencia: Ejecutivo abordará cambios al Presupuesto 2026

La Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República confirmó que este lunes, a las 3:00 p.m., se llevará a cabo un Consejo de Gabinete extraordinario para evaluar las propuestas de modificación al proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para el año 2026. Las recomendaciones fueron presentadas al Ejecutivo por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional de Diputados.

Según informó la Secretaría, una vez concluida la reunión del Gabinete no se ofrecerá una conferencia de prensa. En su lugar, se enviará un comunicado oficial a los medios de comunicación con los detalles de lo discutido y aprobado.

Aunque las propuestas de la Comisión no implican un aumento en el monto total del presupuesto, que asciende a $34,901 millones, contemplan ajustes internos por un valor de $1,485.9 millones.

De acuerdo con los diputados, estos cambios buscan fortalecer áreas clave como la educación, la salud, la ciencia, la tecnología y el sector agropecuario.