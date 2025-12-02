Nacional - 02/12/25 - 07:48 AM

Sin problemas arrancaron las Naviferias en Chiriquí, Los Santos y Herrera

Murillo destacó que el sistema de QR ha sido clave para evitar compras repetidas y mantener un control exacto del inventario

 

Por: Redacción / Critica -

Desde las 4:00 a.m., miles de personas llegaron a las Naviferias y la fila prácticamente desapareció gracias a una buena organización, afirmó el director del Institulo de Mercadeo Agropecuario, Nilo Murillo

Las Naviferias se realizaron simultáneamente en varios puntos de la provincia de Chiriquí, Los Santos y Herrera, específicamente en Renacimiento, Barú, La Arena Monagrillo, Chitré, Las Tablas y Guararé, atendiendo a más de 3,000 personas en tiempo récord.

Murillo destacó que el sistema de QR ha sido clave para evitar compras repetidas y mantener un control exacto del inventario. “Esto nos permite atender a todos sin que falte producto y garantiza que la caja navideña llegue a quienes realmente la necesitan”, agregó.

El director recordó que las Naviferias son exclusivamente para la caja navideña, y que las tiendas seguirán operando durante todo diciembre, ajustando las cantidades según la demanda y la estadística de atención anual. 

La coordinación del equipo, dice Murillo, fue tan eficiente que en apenas hora y media lograron atender a toda la gente sin contratiempos.

