¿Sin trabajo? Hay vacantes en cuatro provincias

Cada puesto tiene requisitos específicos que van desde formación académica, experiencia previa, hasta licencias y carnés de salud vigentes.

 

Mitradel activó esta semana nuevas vacantes laborales en Panamá Oeste, Colón, Herrera y la provincia de Panamá a través de la plataforma Empleos Panamá.

La plataforma pone sobre la mesa plazas para distintos perfiles: desde técnicos y operarios, hasta ingenieros, personal administrativo y atención al público.

Vacantes disponibles por provincia

Panamá Oeste
Supervisor de Mecánica: encargado de coordinar trabajos mecánicos preventivos y correctivos en equipos y vehículos. Requiere formación técnica o ingeniería en mecánica o electromecánica.

Colón
Operador de Planta: labores de carga y descarga hacia cisternas. Se solicita formación técnica o universitaria y conocimiento de normas de seguridad.
Ingeniero Civil o Arquitecto: supervisión de obras de cercado perimetral y personal en campo. Se exige idoneidad vigente y experiencia comprobada.

Herrera
Ingeniero de Flota: planificación y control del mantenimiento y operación de flotas vehiculares. Perfil en ingeniería mecánica, industrial o afines.

Provincia de Panamá
Aquí la lista es larga y variada:

¿Sin trabajo? Hay vacantes en cuatro provincias

Dependiente de cafetería
Responsable de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Chef de tienda
Soporte técnico
Subgerente de restaurante
Atención al cliente
Coordinador/a de Marketing y Comunicaciones
Asistente general (hospitalario)
Chofer con licencia tipo F
Ingeniero Civil con experiencia en gestión de proyectos
Agente motorizado
Auxiliar de Auditoría Interna
Auxiliar contable
Diseñador gráfico
Asistente de calidad automotriz
Conductor vendedor

Cada puesto tiene requisitos específicos que van desde formación académica, experiencia previa, hasta licencias y carnés de salud vigentes.

¿Dónde aplicar?

Las postulaciones se realizan a través de la plataforma digital Empleos Panamá, administrada por Mitradel, donde los interesados pueden registrarse, subir su hoja de vida y aplicar directamente a las vacantes disponibles.

 

