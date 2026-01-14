¿Sin trabajo? Hay vacantes en cuatro provincias

Mitradel activó esta semana nuevas vacantes laborales en Panamá Oeste, Colón, Herrera y la provincia de Panamá a través de la plataforma Empleos Panamá.

La plataforma pone sobre la mesa plazas para distintos perfiles: desde técnicos y operarios, hasta ingenieros, personal administrativo y atención al público.

Vacantes disponibles por provincia

Panamá Oeste

• Supervisor de Mecánica: encargado de coordinar trabajos mecánicos preventivos y correctivos en equipos y vehículos. Requiere formación técnica o ingeniería en mecánica o electromecánica.

Colón

• Operador de Planta: labores de carga y descarga hacia cisternas. Se solicita formación técnica o universitaria y conocimiento de normas de seguridad.

• Ingeniero Civil o Arquitecto: supervisión de obras de cercado perimetral y personal en campo. Se exige idoneidad vigente y experiencia comprobada.

Herrera

• Ingeniero de Flota: planificación y control del mantenimiento y operación de flotas vehiculares. Perfil en ingeniería mecánica, industrial o afines.

Provincia de Panamá

Aquí la lista es larga y variada:

• Dependiente de cafetería

• Responsable de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

• Chef de tienda

• Soporte técnico

• Subgerente de restaurante

• Atención al cliente

• Coordinador/a de Marketing y Comunicaciones

• Asistente general (hospitalario)

• Chofer con licencia tipo F

• Ingeniero Civil con experiencia en gestión de proyectos

• Agente motorizado

• Auxiliar de Auditoría Interna

• Auxiliar contable

• Diseñador gráfico

• Asistente de calidad automotriz

• Conductor vendedor

Cada puesto tiene requisitos específicos que van desde formación académica, experiencia previa, hasta licencias y carnés de salud vigentes.

¿Dónde aplicar?

Las postulaciones se realizan a través de la plataforma digital Empleos Panamá, administrada por Mitradel, donde los interesados pueden registrarse, subir su hoja de vida y aplicar directamente a las vacantes disponibles.