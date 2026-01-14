¿Sin trabajo? Hay vacantes en cuatro provincias
Cada puesto tiene requisitos específicos que van desde formación académica, experiencia previa, hasta licencias y carnés de salud vigentes.
Mitradel activó esta semana nuevas vacantes laborales en Panamá Oeste, Colón, Herrera y la provincia de Panamá a través de la plataforma Empleos Panamá.
La plataforma pone sobre la mesa plazas para distintos perfiles: desde técnicos y operarios, hasta ingenieros, personal administrativo y atención al público.
Vacantes disponibles por provincia
Panamá Oeste
• Supervisor de Mecánica: encargado de coordinar trabajos mecánicos preventivos y correctivos en equipos y vehículos. Requiere formación técnica o ingeniería en mecánica o electromecánica.
Colón
• Operador de Planta: labores de carga y descarga hacia cisternas. Se solicita formación técnica o universitaria y conocimiento de normas de seguridad.
• Ingeniero Civil o Arquitecto: supervisión de obras de cercado perimetral y personal en campo. Se exige idoneidad vigente y experiencia comprobada.
Herrera
• Ingeniero de Flota: planificación y control del mantenimiento y operación de flotas vehiculares. Perfil en ingeniería mecánica, industrial o afines.
Provincia de Panamá
Aquí la lista es larga y variada:
• Dependiente de cafetería
• Responsable de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
• Chef de tienda
• Soporte técnico
• Subgerente de restaurante
• Atención al cliente
• Coordinador/a de Marketing y Comunicaciones
• Asistente general (hospitalario)
• Chofer con licencia tipo F
• Ingeniero Civil con experiencia en gestión de proyectos
• Agente motorizado
• Auxiliar de Auditoría Interna
• Auxiliar contable
• Diseñador gráfico
• Asistente de calidad automotriz
• Conductor vendedor
¿Dónde aplicar?
Las postulaciones se realizan a través de la plataforma digital Empleos Panamá, administrada por Mitradel, donde los interesados pueden registrarse, subir su hoja de vida y aplicar directamente a las vacantes disponibles.