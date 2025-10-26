Nacional - 26/10/25 - 06:20 PM

Sinaproc activa Alerta Amarilla para varias provincias por mal tiempo

“Instamos a la población a mantenerse en alerta, preparada y a seguir las indicaciones de las autoridades locales”, indicaron.

 

Por: Redacción / Web -

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) elevó hoy domingo el aviso por Alerta Amarilla a varios distritos del país, debido a la persistencia de lluvias significativas, tormentas eléctricas y el incremento de caudales en diversos ríos.

Dicha medida rige desde las 5:00 p.m. del 26 de octubre y busca reforzar la preparación de las autoridades y comunidades ante posibles emergencias.

Según el el informe oficial, el aviso se mantiene para los distritos de Tierras Altas, Renacimiento y Barú en Chiriquí; Las Palmas, Cañazas, La Mesa, Soná, Atalaya, Río de Jesús y Mariato en Veraguas; Ñurum en la comarca Ngäbe Buglé; Tonosí en Los Santos; y Las Minas en Herrera.

Advierten que en estas zonas existe alta probabilidad de crecidas repentinas, inundaciones y deslizamientos de tierra, por lo que se activaron los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) provinciales para coordinar acciones de monitoreo y respuesta.

Durante el día han circulado varios videos de las inundaciones registradas en varias zonas del interior del país.

