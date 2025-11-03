Sinaproc advierte sobre fuertes lluvias y vientos en varias provincias

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) ha emitido un comunicado informando que, durante la tarde de este lunes, se registrarán lluvias intensas y vientos fuertes en las provincias de Colón, Panamá Este, Panamá Oeste y las áreas circundantes.



Este fenómeno meteorológico ha sido detectado por el radar ACP, que ha confirmado la entrada de tormentas en dichas regiones del país.

Ante esta situación, Sinaproc recomienda a la población evitar transitar por áreas propensas a inundaciones, así como aumentar la distancia entre vehículos en las vías, debido a la reducción de visibilidad y el riesgo de accidentes. También se alerta sobre el peligro de la proyección de objetos y el posible desprendimiento de techos debido a los vientos.

La entidad instó a la ciudadanía a mantenerse informada y seguir las indicaciones de las autoridades para protegerse frente a las condiciones climáticas adversas.

Además, Sinaproc mantiene una alerta por mareas altas en el sector Pacífico, con un incremento en el nivel del mar que podría alcanzar hasta los 17.7 pies de altura, los días 4 y 9 de noviembre, lo que podría generar condiciones peligrosas en las zonas costeras.

