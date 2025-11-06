Nacional - 06/11/25 - 03:01 PM

SINAPROC levanta Alerta Verde a nivel nacional

Por: Redacción / Web -

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informa a la ciudadanía que, a partir de las 2:00 p.m. de este 6 de noviembre de 2025, se levanta la alerta verde (monitoreo y vigilancia) a nivel nacional.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), actualmente no se registra ningún sistema atmosférico significativo que pueda afectar directa ni indirectamente al país.

El SINAPROC continuará con el monitoreo de las condiciones climáticas y reitera el llamado a la población a mantenerse atenta a la información oficial.

