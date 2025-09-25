Nacional - 25/9/25 - 01:09 PM

Sinaproc reporta afectaciones por lluvias en varias provincias

De acuerdo con el reporte del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional, se han atendido seis incidentes relacionados con las precipitaciones en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón.

 

Por: Redacción / Web -

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) presentó este jueves al mediodía un balance preliminar sobre las afectaciones provocadas por las intensas lluvias registradas en la ciudad capital y otras provincias.

Entre las situaciones registradas se destacan:

  • Un árbol caído sobre la vía pública.
  • Inundaciones en calles y avenidas.
  • Dos colapsos de estructuras.
  • Dos viviendas afectadas por inundaciones.
  • Un árbol caído sobre tendido eléctrico.

En la provincia de Panamá Oeste, el personal de respuesta se mantiene en labores de monitoreo de los ríos. Aunque las aguas se presentan turbias debido a las lluvias, los cauces se mantienen estables y no se han reportado mayores incidentes.

Las autoridades de socorrismo mantienen activa la vigilancia ante las condiciones meteorológicas, ya que se espera que la inestabilidad climática continúe hasta el 27 de septiembre, con lluvias típicas de la temporada.

