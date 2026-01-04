Sindicalistas y Capac se ponen de acuerdo en convenio colectivo de 3 años

El pasado 2 de enero se firmó un nuevo convenio colectivo de trabajo entre la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) y un grupo de siete sindicatos.

El proceso comenzó luego de que el 31 de diciembre se presentara oficialmente el nuevo pliego de peticiones, una vez vencida la convención colectiva previa. Con eso, se activó el mecanismo legal para abrir la negociación con la nueva contraparte sindical.

CAPAC confirmó que todo el diálogo se dio por la vía directa, con la mediación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), tal como lo establece el Código de Trabajo.

Según explicó la Cámara en un comunicado, la negociación fue llevada por una comisión integrada por representantes de las empresas constructoras, debidamente autorizados, manteniendo el esquema que históricamente ha utilizado la organización en este tipo de procesos.

CAPAC destacó que este modelo de negociación ha sido clave para respetar los derechos laborales y sostener el empleo formal, incluso en momentos de tensión o desaceleración del sector.

El nuevo acuerdo regirá del 2 de enero de 2026 al 2 de enero de 2029. Está basado en la convención colectiva anterior, respetando los derechos adquiridos por los trabajadores, pero incorporando ajustes propios del inicio de la relación con la nueva representación sindical.

La contraparte está encabezada por Sinticopp y la integran además Untraics, Sitracona, Sintracoapa, Sitradeico, Uticap y Utracove.

CAPAC subrayó que este convenio reafirma su compromiso con un diálogo responsable y constructivo, enfocado en mantener condiciones laborales equilibradas, la sostenibilidad de las empresas y, sobre todo, la continuidad de la actividad productiva en la construcción.