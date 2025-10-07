Sismo de magnitud 4.5 se registra al oeste de Tonosí

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó esta mañana un sismo de magnitud 4.5, con una profundidad de 14 kilómetros, localizado a 39 kilómetros al oeste del distrito de Tonosí, en la provincia de Los Santos.

El movimiento telúrico se registró a las 6:41 a.m. y fue percibido en varias comunidades cercanas al epicentro.

El director provincial del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en Los Santos, Iván Pérez, informó que, de manera preliminar, no se reportan daños a estructuras. No obstante, un equipo de Sinaproc se mantiene en vigilancia y realizando monitoreos en el área .

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a la información oficial y seguir las medidas de prevención ante posibles réplicas.