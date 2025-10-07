Nacional - 07/10/25 - 08:02 AM

Sismo de magnitud 4.5 se registra al oeste de Tonosí

El director provincial del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en Los Santos, Iván Pérez, informó que, de manera preliminar, no se reportan daños a estructuras.

 

Por: Redacción / Web -

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó esta mañana un sismo de magnitud 4.5, con una profundidad de 14 kilómetros, localizado a 39 kilómetros al oeste del distrito de Tonosí, en la provincia de Los Santos.

El movimiento telúrico se registró a las 6:41 a.m. y fue percibido en varias comunidades cercanas al epicentro.

El director provincial del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en Los Santos, Iván Pérez, informó que, de manera preliminar, no se reportan daños a estructuras. No obstante, un equipo de Sinaproc se mantiene en vigilancia y realizando monitoreos en el área .

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a la información oficial y seguir las medidas de prevención ante posibles réplicas.

Te puede interesar

Sismo de magnitud 4.5 se registra al oeste de Tonosí

Sismo de magnitud 4.5 se registra al oeste de Tonosí

 Octubre 07, 2025
Boquete se recupera tras intensas lluvias e inundaciones

Boquete se recupera tras intensas lluvias e inundaciones

 Octubre 07, 2025
RM exige investigar negociado tecnológico

RM exige investigar negociado tecnológico

Octubre 07, 2025
Asamblea remitirá al MEF recomendaciones sobre el presupuesto

Asamblea remitirá al MEF recomendaciones sobre el presupuesto

 Octubre 07, 2025
Molineros piden acciones contra contrabando de arroz

Molineros piden acciones contra contrabando de arroz

 Octubre 07, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Asamblea aprueba $14,6 millones para docentes jubilados

Asamblea aprueba $14,6 millones para docentes jubilados