Sittón le da una arrastrada sobre evidencia digital a los fiscales

El abogado SidnEy Sittón, del equipo de defensa del expresidente Ricardo Martinelli, cuestionó a los fiscales por la falta de conocimiento sobre las leyes que rigen en cuanto a evidencia digital.

Las declaraciones de Sittón se dieron tras un receso en el juicio oral que se le sigue al exmandatario en el caso conocido como "Pinchazo", que hoy, entró en el décimo noveno día.

El jurista detalló que al finalizar la sesión de lectura de hoy, se le indicó al Tribunal que hay número plural de piezas que se han leído que corresponden a los años 2010 y 2011, es decir que no encajan dentro de la acusación ni dentro de la apertura de juicio, que corresponde entre los años 2012 al 2014.

"Se han venido a leer documentos que en el tiempo no corresponden al marco de la acusación, eso es hacer perder el tiempo al tribunal y a todas las partes", indicó el jurista.

Sittón explicó también que se le informó al Tribunal que los fiscales desconocen la ley que establece cómo se maneja la evidencia digital, la cual tiene características propias en cuanto a preservación y análisis.

"Todo lo que ha hecho el Ministerio Público es inútil no tiene ningún valor... El fiscal tiene que leerse las leyes... El no maneja esos conceptos".

"Se lo dijimos al fiscal Ricaurte González: ¡Señor, aprenda a manejar la evidencia digital, conforme a las técnicas, procedimientos, protocolos y guías... porque no lo sabe manejar".

Nosotros hoy, nos hemos dedicado a dar una clase al fiscal González quien no conoce como se maneja una evidencia digital.

Yo puedo entender que hay 8 fiscales, que ganan 7 mil dólares y no saben manejar la evidencia digital. No conocen ni siquiera las leyes que regula cómo se maneja la materia, indicó Sittón.

