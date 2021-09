Solicitan a "Nito" y Minsa investigar pruebas de sensibilidad y especificidad

Una denuncia al ministro de Salud Luis Francisco Sucre presentó el abogado Joel Monterrey para que investigue los porcentajes de sensibilidad y de especificidad de las pruebas de antígenos del producto para detectar la prueba del virus STANDARD F COVID-19 Ag FIA, con catálogo F-NCOV-01G/ 10COV30D que indican que el mismo, tiene un porcentaje de sensibilidad por debajo de los estándares permitidos que podrían atentar contra la salud de los panameños y los recursos del Estado.

La denuncia sostiene que el 26 de noviembre de 2020, el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES) otorgó el registro de la preciada prueba STANDAR F COVID-19 Ag FIA. La nota del ICGES con fecha del 31 de agosto con No LCRSP/DIR/2052/21 indica que en el mes de noviembre se hizo una "verificación técnica " y sorprende la celeridad con que se efectúo este registro sanitario #15883 esta preciada prueba, sin embargo, otras pruebas no han corrido la misma suerte.

El ICGES otorgó la ficha técnica No. 107972 a la prueba el 8 de septiembre de 2020 cuando ésta, aún no contaba con el registro y extrañamente, la ficha no es específica, ya que indica que tiene una especificidad de 95 % o mayor y una sensibilidad de 90 % o ¨mayor¨, denunció Montenegro, al tiempo que se refirió a la manipulación de las pruebas.

Es importante destacar que el Ministerio de Salud en el Decreto que regula las pruebas de antígenos a ser aplicadas a los pasajeros que ingresan al país, estableció que las mismas deben tener un porcentaje igual o mayor a 95 % de sensibilidad mientras que un grupo interdisciplinario de la CSS remitió en agosto de 2020, a la Mesa Conjunta MINSA-CAPSI, al Director Nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud y a la Mesa Conjunta MINSA-CAPSI, donde expresa su posición y recomendación de que las pruebas de antígenos, tengan una sensibilidad de 95 % o mayor.

Joel Monterrey hace referencia a informaciones donde se cuestiona tanto la forma en que se han adjudicado las compras a la empresa MIRERO CORP, como los requisitos que debe cumplir la prueba para detectar la presencia del virus SARS-COV-2.

Monterrey pide investigar con expertos independientes y de prestigio, el criterio y estándar de evaluación técnica utilizado por el Gorgas para la certificación y la supuesta recertificación de la prueba SANDARTD F COVID-19 Ag FIA. De igual manera, pide investigar los protocolos de evaluación efectuados por la ICGES para realizar las pruebas a las cuales le otorgan a una prueba específica un resultado de sensibilidad y especificidad mayor al presentado por el fabricante y como medida preventiva sugiere suspender la compra de cualquier prueba que no garantice permanentemente el estándar de sensibilidad mínimo de 95 %.

Joel Monterrey solicitó investigar el procedimiento de evaluación utilizado para la prueba SD BIOSENSOR Ag Fia y compararlo con otras pruebas aprobadas. ¨No podemos permitir que la pandemia vuelva a afectar al país después de año y medio de lucha y más de 7,000 mil muertes causadas¨.

Ante lo descrito, en caso de ser necesario, exhortó al ministro de salud a presentar las denuncias pertinentes ante la ANTAI y la Procuraduría General de la Nación, con el fin de determinar la posibilidad de un atentado contra la salud de los panameños, al comercializar pruebas de dudoso resultado, además de falsedad de resultados cuestionables en documentos oficiales.

El jurista pidió a Sucre que ordene al ICGES no emitir registros sanitarios a ninguna prueba para detectar la presencia del virus SARS_COV-2 que no garantice, de manera permanente, el estándar de sensibilidad mínimo de 95 %, tal cual lo estableció la CSS desde el inicio de la pandemia y el MINSA.

La misiva y todos los documentos notariados que respaldan la denuncia fueron, remitidos, además, al presidente Laurentizo Cortizo y a las máximas autoridades de la AMOACS, Comenenal, Caja de Seguro Social, miembros de la Mesa Conjunta MINSA-CSS y Dirección de Contrataciones Públicas y a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI).