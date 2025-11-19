Nacional - 19/11/25 - 05:11 PM

S&P mantiene el grado de inversión de Panamá

En palabras de la calle: los que prestan plata todavía confían en que Panamá paga y no se descontrola.

 

Por: Redacción / Crítica -

Mientras mucha gente anda preocupada por el costo de la vida y el vaivén económico, llegó una buena noticia desde afuera: Standard & Poor’s volvió a darnos el “sí” y dejó la calificación de Panamá en BBB- con perspectiva estable

Según el informe, la economía panameña ha demostrado que, aunque le tiren piedras, se mantiene firme. La gente de S&P resaltó que el país ha llevado una línea seria en las finanzas, apretando donde hay que apretar y ordenando la casa para que los números cuadren. También mencionaron que aquí la economía es variada: logística, servicios, construcción, energía y hasta tecnología están empujando.

¿Por qué nos mantuvieron la calificación?

Porque, según la calificadora:

  • El gobierno está siguiendo una ruta clara para bajar el déficit, cumpliendo la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
  • Se está manejando la deuda con más cabeza fría: menos apuros, mejores plazos.
  • Ha mejorado la forma en que se usa la plata, se digitalizan procesos y se ve más transparencia.
  • Confían en que Panamá mantendrá la calma macroeconómica, subirá la recaudación y no se va a desbordar endeudándose.

¿Y esto en qué ayuda al panameño de a pie?

Aquí está lo que la gente quiere saber:

  • Con una buena calificación, el país consigue préstamos más baratos, o sea, paga menos intereses. Eso libera plata para obras, becas, salud y seguridad.
  • Los inversionistas ven a Panamá más confiable y eso atrae empresas, oportunidades y empleos formales.
  • La economía se vuelve más estable, lo que significa menos sustos para las familias.
  • Y con más confianza afuera, el país puede financiar infraestructura que mueve la economía y deja trabajo en la calle.

El mensaje del Gobierno

El Gobierno dice que seguirá trabajando para:

  • Reducir poco a poco el déficit y llegar al 4% del PIB en 2025.
  • Manejar la deuda con cuidado.
  • Impulsar proyectos que traigan crecimiento, competitividad y empleo.
  • Modernizar el Estado con más transparencia y eficiencia.

Al final, esta calificación mantiene a Panamá como un país que, pese a los problemas, sigue mostrando seriedad y ganas de avanzar, dando un mensaje claro a los mercados y, sobre todo, a la gente: la economía se está moviendo con control y con cabeza.

