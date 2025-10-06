UP sube 60 puestos en la élite de Latinoamérica

¡AGÁRRENSE! La Universidad de Panamá (UP), que está de manteles largos celebrando sus 90 años, acaba de lanzar un informe demoledor que confirma lo que ya se sabía: ¡están botando la casa por la ventana con números y logros!

El rector Eduardo Flores no anduvo con medias tintas y puso los millones sobre la mesa.

Para el 2025, el presupuesto ley de la UP es de $395.3 millones, de los cuales $50 millones van directos a INVERSIÓN (13%).

Flores juró que hasta el último dólar será usado "eficiente, responsable y transparente" en infraestructura, tecnología, investigación y bienestar estudiantil.

¡REVOLUCIÓN ACADÉMICA! LA UP TE PREPARA PARA EL FUTURO... O TE QUEDAS ATRÁS

Si pensabas que la UP se había dormido, ¡estás frito! La casa de Méndez Pereira estrenó SIETE NUEVAS CARRERAS que responden a la demanda del mundo productivo. ¿Se te llenan los ojos de billetes? Pues anota:

Ingeniería en Big Data

Ciberseguridad e Internet de las Cosas

Licenciatura en Educación Especial con Enfoque Inclusivo

Además, metieron nuevos doctorados en Música y Control Gubernamental, y más maestrías en Ética, Democracia y Ciudadanía, Entomología y Estadística Económica y Social. ¡El objetivo es claro: ser REFERENTE NACIONAL E INTERNACIONAL!

¡TOP 100! LA UP SE CODEA CON LOS GRANDES Y ES LA REINA DE PANAMÁ

¡LA NOTICIA MÁS GRANDE! En el ámbito internacional, la UP dio un SALTO BRUTAL en el Ranking Scimago de Universidades Latinoamericanas, pasando del puesto 152 en 2024 al 92 en 2025.

¡Son 60 posiciones de un solo golpe! Con esto, se mete entre las 100 MEJORES DE LA REGIÓN y se reafirma como la NÚMERO UNO DEL PAÍS por cuarto año.

Y por si fuera poco, por quinto año consecutivo, sigue en el exclusivo QS World University Rankings y es la #1 NACIONAL en el Ranking Nature Index, que mide la producción científica de alto impacto.

El rector Flores remató: "Cada aporte recibido se transforma en beneficios concretos para la sociedad panameña", reafirmando el compromiso con la excelencia académica y, sobre todo, la rendición de cuentas. ¡La UP está en carrera y nadie la para!