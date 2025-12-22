Nacional - 22/12/25 - 12:00 AM

Suntracs no ha sido disuelto porque Saúl aún es su secretario

El Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) no ha sido disuelto debido a que Saúl Méndez continúa siendo su secretario general, informó la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz.

Hace unos meses, la ministra de Trabajo presentó una demanda de disolución contra el Suntracs, al considerar que ha desvirtuado por completo su propósito original de defender a los trabajadores panameños.

Según Muñoz, aunque el sindicato realizó una Asamblea General Nacional y anunció la elección de una nueva junta directiva, dichos cambios no cumplen con los requisitos, por lo que no pueden ser reconocidos oficialmente.

La ministra indicó que el Suntracs no es un sindicato, sino un grupo de personas que distorsionó la realidad de una asociación que defiende los intereses de los trabajadores.

“El sindicato es la manera más solidaria de acuerpar a los trabajadores y hacer acuerdos económicos, políticos. Deponer todas las prioridades en beneficio de la gente, del panameño”, expresó Muñóz en el programa Debate Abierto.

Para la ministra, el Suntracs dejó de poner al trabajador de primero desde el momento en que cierran las calles, lanzan bloques y actúan con violencia.

Actualmente, Saúl Méndez se encuentra en paradero desconocido. Inicialmente, Méndez se refugió en la embajada de Bolivia en Panamá solicitando asilo político.

