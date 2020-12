Suspenden decreto sobre reintegro desde enero

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), suspendió el Decreto Ejecutivo No. 229, que establecía medidas laborales temporales para el reintegro de los trabajadores suspendidos.

La decisión comunicada por la ministra Doris Zapata surge debido a la cuarentena total decretada en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, hasta el 14 de enero de 2021.

Publicidad

“No podemos establecer una reactivación de contratos desde enero si estamos acatando una decisión de la autoridad sanitaria. Debemos correr estos términos y establecer la suspensión de este decreto y establecer un mecanismo que nos permita trabajar con trabajadores que fueron reactivados y que en este momento, por decisión del cierre, tenemos que establecer mecanismo para que en esos (14) días, puedan establecerse y registrarse en dirección general de trabajo”, sostuvo Zapata.

El viceministro de Trabajo, Roger Tejada dijo que están ante un nuevo escenario y serían 14 días de suspensión de los efectos del contrato, sin embargo, explicó que existen otras alternativas como: permiso remunerado, vacaciones, permiso no remunerado y teletrabajo.

Según Tejada, cuando se habla de “sin jornada laboral” es que no habrá jornada presencial, por lo que se podrán ejecutar las figuras como la suspensión del contrato, por lo que no harán sus funciones y no recibirán ingreso y entrarán en vale digital.