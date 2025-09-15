Tanganazo en Colón: Camión impacta con ferrocarril

Un accidente entre un camión y el ferrocarril, ocurrido en el sector de Los Cuatro Altos, provocó un descomunal tranque vehicular y causó serios inconvenientes a los usuarios que se dirigían hacia la ciudad de Colón, la mañana de este lunes 15 de septiembre.

El incidente sucedió cuando, al parecer, el conductor del camión intentó atravesar rápidamente el paso ferroviario antes de la llegada del tren, pero fue embestido y arrastrado varios metros por la locomotora.

Ante la situación, los conductores se vieron obligados a utilizar el paso elevado. Sin embargo, aquellos que se dirigían hacia el área de los puertos marítimos tuvieron que esperar hasta que la vía fuera completamente despejada.

Agentes de la Autoridad de Tránsito y la Policía de Tránsito llegaron al lugar para coordinar la remoción del camión y permitir que la carretera fuera liberada.

José Armando Betegón, de 31 años, opinó que muchos conductores desconocen que, cuando el brazo hidráulico iluminado indica que deben detenerse debido al paso del ferrocarril, “el apuro siempre es más grande”.

Pasadas las 7:00 a.m., la vía fue despejada y el flujo vehicular pudo reanudarse, aliviando finalmente la congestión que afectó a los conductores.

