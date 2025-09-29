Nacional - 29/9/25 - 11:05 AM

¿Tasa de aseo en el recibo de luz? AAUD evalúa estrategia de cobro

Una de las alternativas en evaluación es vincular el cobro de la tasa de aseo al recibo de electricidad, lo que obligaría a los usuarios a ponerse al día para mantener el servicio.

 

El director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, advirtió que el sistema actual de cobro de la tasa de aseo es poco efectivo, lo que ha contribuido al acumulado de una deuda que supera los 116 millones de dólares.

En una entrevista concedida a un medio televisivo, Moreno indicó que se están analizando varias propuestas para optimizar la recaudación y aumentar el porcentaje de cumplimiento entre los usuarios.

“Es un tema bien complicado y delicado. Tenemos muchas propuestas en mesa”, afirmó.

“Estamos viendo la posibilidad, que quede claro, de repente que vaya con el recibo de luz también amarrado”, explicó.

Además, Moreno mencionó que se están considerando métodos de cobro especializados para incentivar el pago voluntario y evitar que la deuda siga creciendo.

Moratoria vigente hasta el 31 de octubre

En relación con la moratoria para la regularización de pagos, el director recordó que esta medida estará vigente hasta el 31 de octubre y reiteró el llamado a la ciudadanía para que aproveche los descuentos ofrecidos.

“Invitamos todavía a la ciudadanía a que venga y regularice su situación. Tenemos más de 116 millones de dólares de deuda todavía acumulada”, enfatizó.

A la fecha, la AAUD ha recuperado aproximadamente $2.21 millones, una cifra que sigue siendo baja en comparación con el total adeudado. La moratoria ofrece un 50% de descuento para personas naturales y un 30% para personas jurídicas.

Moreno también advirtió que el funcionamiento operativo de la entidad se ha visto afectado por un recorte del 29% en el presupuesto solicitado, lo que limita la capacidad de respuesta ante las necesidades de limpieza y recolección de desechos en la capital.

