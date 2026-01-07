Nacional - 07/1/26 - 12:00 AM

Tasa de desempleo alcanzó un 9.5% el año pasado

Por: Redacción Crítica -

La tasa de desempleo cerró el 2025 en un 9.5% con la posibilidad de escalar al 10%, informó la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz.

De acuerdo con la titular, la cifra fue motivada principalmente por las diversituaciones generadas en Bocas del Toro, que provocaron las pérdidas de más de 7 mil empleos.

Muñoz destacó en una entrevista a TVN Noticias que a estas cifras se suman efectos indirectos como el turismo, la logística y el comercio, lo que terminó de complicar un mercado laboral que venía resentido por varias crisis.

Además, dijo que el comportamiento de las contrataciones a lo largo del año reflejó una marcada irregularidad.

En tanto, señaló que el grupo de los jóvenes continúa siendo el más afectado, aunque destacó programas de inserción laboral. Y crece la preocupación en la percepción ciudadana, sobre todo para personas mayores de 40 años, quienes aseguran que enfrentan muchas barreras para reinsertarse al mundo laboral.

Sobre las proyecciones del 2026, expresó que el Gobierno apuesta a la inversión en infraestructura como uno de los principales motores para la generación de empleo, como indirecto.

Reiteró que los proyectos anunciados recientemente buscan activar la economía y dinamizar sectores como la construcción. Entre esas iniciativas sobresale la figura "Más Territorio", que tiene como objetivo llevar la bolsa de empleo a las comunidades.

