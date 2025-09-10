Taxis y buses exigen retiro de proyecto de ley de transporte

Transportistas de todo el país, incluyendo taxis y buses, llegaron este miércoles a los alrededores de la Asamblea Nacional en una masiva caravana para exigir que se retire el proyecto de ley de transporte que modifica los procedimientos para otorgar cupos y concesiones de transporte.



Los transportistas se ubicaron en la parte exterior de la Asamblea Nacional tras una movilización que partió desde Los Pueblos, recorriendo la avenida Domingo Díaz hasta llegar a la sede del legislativo.

Según los organizadores, no solo participaron conductores de esta zona, sino también taxistas de San Miguelito y del área de la Calzada de Amador, incluyendo los que prestan servicios turísticos.

La protesta busca que se les considere en el debate sobre las modificaciones a la ley, especialmente en el tema del transporte selectivo y la distribución de cupos.

Los transportistas aseguran que las distorsiones en el sistema han afectado durante años la calidad del servicio que recibe el usuario, quien es “el protagonista del sistema de transporte público”.

Diputados involucrados en la discusión han señalado que esta no es la primera vez que se busca reformar la ley, pero los conductores insisten en ser escuchados antes de cualquier decisión que impacte sus derechos y la prestación del servicio en la capital y otras provincias.