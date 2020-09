TE: 6 diputados se quedan sin suplente

El Tribunal Electoral decidió no resolver la solicitud de seis diputados que no tienen suplentes en la Asamblea Nacional. Según la diputada Mayín Correa, quien no tiene suplente, esto deja un claro vacío legal.

En nota del pasado 28 de agosto el funcionario del Tribunal Electoral, Ian Bayless, respondió a Correa que “no se prevé que esas vacantes sean llenadas con posterioridad a la elección general, pues se tratan de suplentes personales para llenar ausencias de los principales. Nuestra legislación no contempla suplentes para suplentes, después que la curul ha sido escogida por votación popular en una elección”.

Otros diputados en esta situación son Fátima Agrazal, José María Herrera, Bernardino González Ruiz, Raúl Fernández y Yanibel Ábrego.