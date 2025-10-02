Nacional - 02/10/25 - 11:58 AM

TE amplía horario para firmas de revocatoria y constituye paralela

Ambos procesos están contemplados en el Código Electoral: la revocatoria de mandato en el artículo 492 y la propuesta de constituyente paralela en el artículo 509.

 

Por: Redacción / Web -

El Tribunal Electoral (TE) informó que sus oficinas de Organización Electoral, tanto regionales como distritales, se mantienen abiertas en horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., de lunes a domingo, incluyendo días feriados, con el propósito de facilitar la recolección de firmas de respaldo a iniciativas ciudadanas.

Los ciudadanos interesados en apoyar la revocatoria de mandato o la propuesta de una Asamblea Constituyente Paralela pueden acercarse a estas sedes, presentar su cédula de identidad y firmar en respaldo a la iniciativa de su elección.

Ambos procesos están contemplados en el Código Electoral: la revocatoria de mandato en el artículo 492 y la propuesta de constituyente paralela en el artículo 509.

Actualmente hay varios diputados, alcaldes y representantes de corregimiento que están bajo la lupa por procesos de revocatoria de mandato.

Te puede interesar

Aprueba ley que fortalece el registro de ofensores sexuales

Aprueba ley que fortalece el registro de ofensores sexuales

 Octubre 02, 2025
Panamá condena ataque terrorista en Manchester, Reino Unido

Panamá condena ataque terrorista en Manchester, Reino Unido

 Octubre 02, 2025
TE amplía horario para firmas de revocatoria y constituye paralela

TE amplía horario para firmas de revocatoria y constituye paralela

 Octubre 02, 2025
Controversia por restricción de horario en desfiles patrios

Controversia por restricción de horario en desfiles patrios

 Octubre 02, 2025
Mulino: Villa Diplomática se va hacer y no será para fiestas

Mulino: Villa Diplomática se va hacer y no será para fiestas

Octubre 02, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas