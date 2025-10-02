TE amplía horario para firmas de revocatoria y constituye paralela

El Tribunal Electoral (TE) informó que sus oficinas de Organización Electoral, tanto regionales como distritales, se mantienen abiertas en horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., de lunes a domingo, incluyendo días feriados, con el propósito de facilitar la recolección de firmas de respaldo a iniciativas ciudadanas.

Los ciudadanos interesados en apoyar la revocatoria de mandato o la propuesta de una Asamblea Constituyente Paralela pueden acercarse a estas sedes, presentar su cédula de identidad y firmar en respaldo a la iniciativa de su elección.

Ambos procesos están contemplados en el Código Electoral: la revocatoria de mandato en el artículo 492 y la propuesta de constituyente paralela en el artículo 509.

Actualmente hay varios diputados, alcaldes y representantes de corregimiento que están bajo la lupa por procesos de revocatoria de mandato.