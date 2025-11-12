Teleférico de San Miguelito: Presentación y apertura de propuestas en enero

La apertura de sobres para la licitación del teleférico de San Miguelito, inicialmente programada para el 17 de noviembre de 2025, ha sido pospuesta para el 15 de enero de 2026. Las empresas interesadas en el proyecto podrán presentar sus propuestas entre las 9:00 a.m. y las 11:00 a.m. del 15 de enero, y la apertura de los sobres se llevará a cabo a las 11:01 a.m. de ese mismo día.

El costo de referencia para la licitación del teleférico de Panamá-San Miguelito es de 278.6 millones de dólares. Esta cifra incluye los estudios, diseño, construcción, suministro, instalación y operación del sistema, que tendrá una extensión de 6.6 kilómetros y contará con seis estaciones. Dos de estas estaciones estarán ubicadas en el distrito de Panamá, mientras que las otras cuatro se encontrarán en el distrito de San Miguelito.

Este proyecto tiene como objetivo mejorar la movilidad de los residentes de ambos distritos, especialmente aquellos que viven en áreas de difícil acceso. En una primera fase, el teleférico conectará a los habitantes de San Miguelito con la Línea 2 del Metro de Panamá, facilitando así el traslado entre ambos puntos.

En marzo de este año, dos consorcios internacionales presentaron sus propuestas en el acto de precalificación para este importante proyecto. El primer consorcio es el Consorcio Teleférico SPE, compuesto por Sofretesa de Panamá, Ingeniería Estrella de República Dominicana y Prodemex de México, empresas con más de 35 años de experiencia en proyectos de movilidad urbana, incluidos cinco sistemas de teleféricos construidos con éxito.

El segundo consorcio es el *Consorcio Teleférico de San Miguelito, integrado por Cointer de España y Doppelmayr de Austria. Esta última es reconocida como una de las empresas líderes en la construcción de sistemas de teleféricos masivos, turísticos y de carga.

