Telemedicina permitirá hasta 3 millones de consultas al año en Panamá

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, anunció que el Gobierno impulsa la telemedicina como una solución para mejorar el acceso a la atención médica y enfrentar la escasez de especialistas en Panamá.

El titular del Ministerio de Salud explicó que el sistema permitirá que los pacientes sean atendidos desde sus hogares mediante llamadas desde el celular a un centro de atención médica, evitando gastos de transporte y reduciendo la saturación en centros de salud y cuartos de urgencias.

Detalló que el plan contempla contar este año con entre 25 y 50 médicos en el servicio de telemedicina, cifra que aumentaría a unos 200 profesionales el próximo año. Con ello, se proyecta realizar entre 500 mil y un millón de consultas durante la fase inicial, y alcanzar hasta tres millones de atenciones anuales posteriormente, según explicó en el programa dominical Cara a Cara.

Boyd Galindo señaló que esta estrategia también permitirá que muchos casos sean resueltos por médicos generales, optimizando el uso de especialistas y agilizando la atención a los pacientes en todo el país.