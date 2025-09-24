Nacional - 24/9/25 - 07:18 PM

Temblor de 6,1 en Venezuela se siente en Colombia sin causar daños

El temblor se sintió en algunas partes de Colombia, principalmente en ciudades de la costa atlántica, como Barranquilla y Cartagena, y en Medellín, en el noroeste del país.

 

Por: Redacció / EFE -

Un temblor de magnitud 6,1 con epicentro en Venezuela, seguido de una réplica de 4,3, se sintió este miércoles en algunas partes de Colombia, aunque sin causar víctimas ni daños, informaron las autoridades.

Según el Servicio Geológico Colombiano, el sismo ocurrió a las 17:21 hora local de Colombia (22:00 GMT), a una profundidad superficial con epicentro en Mene Grande, en el estado venezolano de Zulia, fronterizo con Colombia, y doce minutos después hubo una réplica de magnitud 4,3.

El temblor se sintió en algunas partes de Colombia, principalmente en ciudades de la costa atlántica, como Barranquilla y Cartagena, y en Medellín, en el noroeste del país.

"Tembló muy fuerte en Medellín. Pendiente con los organismos de socorro de cualquier alerta o afectación", dijo en su cuenta de X el alcalde de esa ciudad, Federico Gutiérrez.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señaló que el sismo ocurrió a una profundidad de 10 kilómetros, y agregó que, según la Autoridad Nacional Marítima Colombiana (Dimar), "no existe amenaza de tsunami para la costa Caribe de Colombia tras el sismo de 6,1 en Venezuela".

Te puede interesar

¡Misión cumplida! Black y Karina, héroes de 4 patas, se retiran

¡Misión cumplida! Black y Karina, héroes de 4 patas, se retiran

 Septiembre 24, 2025
IFARHU pide más plata para becas en 2026

IFARHU pide más plata para becas en 2026

 Septiembre 24, 2025
CA mueve $283 mil millones al año en transporte marítimo

CA mueve $283 mil millones al año en transporte marítimo

Septiembre 24, 2025
Muere Héctor Mencomo, icono del folclor y productor de televisión

Muere Héctor Mencomo, icono del folclor y productor de televisión

Septiembre 24, 2025
Temblor de 6,1 en Venezuela se siente en Colombia sin causar daños

Temblor de 6,1 en Venezuela se siente en Colombia sin causar daños

 Septiembre 24, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré
Policía tras la pista de asesinos en Chitré

Policía tras la pista de asesinos en Chitré
Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas

Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas
Asesina a su expareja y luego se suicida en Ngäbe-Buglé

Asesina a su expareja y luego se suicida en Ngäbe-Buglé