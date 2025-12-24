Nacional - 24/12/25 - 01:49 PM

Terminal de Changuinola colapsa por alta demanda de viajeros

Desde temprano, los pasajeros comenzaron a llegar, pero la alta demanda superó la capacidad de los buses.

 

Por: Redacción / Crítica -

La terminal de transporte de Changuinola vivió horas de caos y molestia en las últimas horas, cuando decenas de personas abarrotaron el lugar intentando viajar hacia Chiriquí y la ciudad de Panamá para pasar la Navidad con sus familiares.

Algunos no llegaron, otros salieron con retraso y muchos viajeros quedaron varados, generando frustración y reclamos directos contra la falta de organización administrativa de las empresas transportistas.

“Desde ayer estamos aquí esperando. El último bus sale a las 7:00 de la noche y ya no hay respuesta. 

Nadie da la cara”, reclamó uno de los usuarios, mientras más de 20 personas permanecían de pie sin información clara.

Los afectados señalan que esta situación no es nueva y que en fechas festivas debería existir un plan especial. “Bocas del Toro es una provincia turística, estas cosas deberían estar previstas”, insistieron.

Las rutas con mayor afectación han sido Changuinola–David y conexiones hacia la capital. Los usuarios pidieron a las autoridades y a los administradores del transporte prepararse mejor, sobre todo ante el movimiento que se espera para Navidad y Año Nuevo.

