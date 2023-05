TESTIGOS PROTEGIDOS SE BURLAN DE BALOISA

Los testigos protegidos FECDO-01-2020 y FECDO-10-2020, se burlaron de la jueza Baloisa Enereida Marquínez Morán al ignorar la citación que les giró para comparecer en la audiencia del caso New Business.

Ayer al finalizar la etapa de desahogo de las pruebas, el abogado Sidney Sittón expresó:"Señora juez la defensa de Ricardo Martinelli quiere dejar constancia en audio y video,de que se le ha coartado el derecho a la defensa, por cuanto que la Fiscalía no ha presentado los testigos protegidos y eso limita el ejercicio de la defensa de Ricardo Martinelli".

Baloisa Marquínez interrumpió a Sittón para expresar que "ese tema ya fue debatido y emití mi pronunciamiento al respecto. Indiqué y expliqué que el Tribunal cumplió con las citaciones con la emisión de boletas de citación e incluso el Tribunal tenía preparado, con la asistencia del Departamento de Informática y de Comunicaciones de la Corte, un lugar especial para ubicar a los testigos protegidos. Cuando mandé al personal secretaria para corroborar la identidad, me informaron que no estaban".

A la audiencia tampoco acudieron el ingeniero civil Henri Moisés Mizrachi Kohen, de 46 años, ni el banquero Riccardo Francolini Arosemena, dos de las figuras muy mencionadas en las operaciones del tema New Business.

Para Sidney Sittón, esos testigos protegidos de la Fiscalía no concurrieron, porque sabían que en el contradictorio iban a quedar expuestos como "mitómanos" y personas manipuladas por una Fiscalía que "tiene culillo", porque sus testigos no resistirían el embate de la defensa.

En medio de los alegatos, los fiscales Uris Vargas y Emeldo Márquez hicieron referencia a los aportes de los colaboradores eficaz, a lo que el abogado Luis Eduardo Camacho exclamó que los defensores desconocen por completo si existen o no acuerdos, si se firmaron o no, porque no tienen información de nada de nada y para preparar un alegato debían tener acceso a esa información y por lo menos en el expediente hasta el tomo 175, no lo hemos visto.

El fiscal Emeldo Márquez alegó que esos testigos externaron preocupación a posibles represalias por desvelarse su identidad y se debe mantener protegida su identidad y reveló que los acuerdos fueron validados por el tribunal. Sin embargo, al menos 4 testigos que lograron acuerdos desfilaron como testigos en la audiencia y se sometieron al interrogatorio de los defensores.

Para cerrar, la jueza repitió que el tema de los testigos ya ha sido motivo de pronunciamiento por parte del tribunal.

