Nacional - 15/1/26 - 02:41 PM

Tocumen y 24 de Diciembre lideran los casos de dengue

La semana epidemiológica del 28 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026 cerró con16,262 casos.

 

Por: Redacción / Crítica -


Tocumen suma 1,080 casos confirmados de dengue y la 24 de Diciembre 971 siendo los corregimientos más con más contafios en todo el país.

La semana epidemiológica 53, del 28 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026 cerró con un acumulado de 16,262 casos.

La gran mayoría, 14,428 personas, fueron diagnosticadas sin signos de alarma. Otros 1,726 pacientes presentaron señales de cuidado y 108 casos entraron en la categoría de dengue grave.

Información oficial indica que la Región Metropolitana encabeza la lista con 4,905 casos reportados. Le siguen San Miguelito, que ya registra 2,786, Panamá Oeste con 1,715 y Panamá Norte con 1,528. Son zonas con alta concentración de población, donde el virus sigue encontrando espacio para moverse.

La situación también se refleja en los hospitales. En todo el país, 1,617 personas han requerido hospitalización por complicaciones asociadas al dengue. A esto se suman 28 defunciones relacionadas con la enfermedad, registradas en distintas regiones.

La tasa de incidencia nacional se ubica en 346.5 casos por cada 100 mil habitantes. Por edades, el grupo de 10 a 14 años es el que más reportes acumula, aunque el mayor volumen de contagios se da entre adultos de 25 a 49 años.

