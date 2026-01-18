Todo bajo control en el desfile de las Mil Polleras

Los organizadores del Desfile de las Mil Polleras manifestaron su satisfacción por el desarrollo de la más reciente edición del evento, resaltando mejoras significativas en aspectos que en años anteriores generaron dificultades, especialmente en la organización interna y el cumplimiento de los horarios de salida de las delegaciones.

El desfile, que dio inicio a la 1:00 de la tarde en punto en la ciudad de Las Tablas, culminó alrededor de las 10:00 de la noche con el paso de la última delegación, sin registrarse baches ni interrupciones prolongadas a lo largo del recorrido, lo que permitió una jornada continua y ordenada.

Daniel Pérez, director regional de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) en la provincia de Los Santos, explicó que uno de los principales ajustes implementados fue la organización de las delegaciones por bloques, así como una planificación más rigurosa de los horarios de salida, lo que permitió un mejor flujo del desfile y mayor control logístico.

Indicó que este esquema facilitó una salida más ágil y segura de las más de 100 delegaciones participantes, manteniendo un ritmo constante durante toda la jornada.

Pérez destacó además que el desfile logró realizarse de manera organizada, un reto logístico que fue superado gracias a la coordinación entre las instituciones, el equipo organizador y los estamentos de seguridad.

Añadió que ya se analizan nuevos ajustes con miras a la edición de 2027, con el objetivo de seguir perfeccionando la experiencia tanto para los participantes como para el público asistente.

La actividad contó con la participación de delegaciones integradas por empresas privadas, bancos, instituciones del Estado y agrupaciones familiares, además de la asistencia de autoridades, figuras políticas, artistas y personalidades vinculadas al folclor y la cultura nacional.

Durante el recorrido, cientos de empolleradas lucieron las distintas variantes del traje típico panameño, acompañadas por músicos nacionales y agrupaciones de música típica, en una celebración que exaltó la identidad cultural del país y atrajo a miles de espectadores.

Se estima que el Desfile de las Mil Polleras congregó a alrededor de 250 mil personas, generando un significativo movimiento económico tanto en el sector formal como informal.

Hoteles, restaurantes, vendedores de alimentos, artesanos, comerciantes, músicos y proveedores de servicios se vieron beneficiados, impulsando el turismo interno y dinamizando la economía no solo de la región de Azuero, sino también de las provincias centrales y áreas cercanas.