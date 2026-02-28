Nacional - 28/2/26 - 08:23 AM

Todo listo para Sabores de Colón

Se ha habilitado transporte público desde la terminal de Albrook hasta la ciudad de Colón, para que las personas puedan llegar a este lugar.

 

Por: Diomedes Sánchez S.

La propuesta gastronómica será uno de los principales atractivos del fin de semana, combinando tradición, cultura y emprendimiento local en un ambiente familiar, manifestó Michael Chen, organizador de este evento en la ciudad de Colón.

Desde mediados de esta semana, se iniciaron los preparativos para esta actividad que se hizo para mostrar al país el potencial que tiene la provincia en materia de atraer visitantes que conozcan el emprendimiento de los colonenses por medio de sus platos con una sazón particular.

El epicentro de esta actividad serán las instalaciones del Centro de Arte y Cultura de Colón, en las que se han ubicado cubículos para que las personas que tienen sus pequeños negocios de comida puedan ofrecerlos al público.

Esta actividad también presentará la parte cultural de los colonenses, como el Congo, con sus tambores que invitan a los visitantes a unirse a esta manifestación del pueblo.
 

