CSS anuncia designación de nuevas autoridades

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció ayer nuevos nombramientos en su estructura administrativa como parte de su estrategia para fortalecer su gestión y optimizar sus procesos.

La entidad informó que, a partir de la fecha, la licenciada Regina Donelson ha sido designada asesora de la Dirección General, con la responsabilidad de impulsar y dar seguimiento a proyectos especiales de Despacho Superior.

Asimismo, la Dirección Ejecutiva Nacional de Compras, Contratos y Logística estará a cargo de Yalineth Pitty, quien se desempeñaba como Directora Nacional de Compras.

"Con estos nombramientos, la CSS reafirma su compromiso de fortalecer su capital humano y optimizar la gestión institucional, asegurando la continuidad de sus objetivos estratégicos y la prestación de servicios de excelencia a toda la población panameña", añade el comunicado.