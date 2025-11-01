Tolerancia cero: CSS se pronuncia tras arresto de empleado por corrupción

Panamá- La Caja de Seguro Social (CSS) "rechaza categóricamente todo acto de corrupción", así se pronunció la entidad este sábado, luego de que un funcionario fue aprehendido en el sector de La Esperanza, distrito de Barú, provincia de Chiriquí, por la presunta comisión de este delito.

A través de un comunicado divulgado en sus redes sociales, la CSS aseguró que "mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que atente contra la ética, la transparencia y la buena administración pública". Además, detalló que ha puesto a disposición de las autoridades toda la información y documentación requerida para esclarecer y establecer las responsabilidades correspondientes.

También reafirmó su compromiso con la rendición de cuentas, la integridad institucional y el estricto cumplimiento de las leyes que rigen la función pública. La CSS reiteró su compromiso de mantener una gestión transparente, responsable y orientada al servicio público, colaborando con todas las autoridades competentes para prevenir, detectar y sancionar cualquier acto contrario a la probidad administrativa.

El funcionario fue aprehendido por unidades del Senafront y la DIJ mediante la operación Relámpago, luego de ser denunciado porque, presuntamente, aprovechándose de su cargo, exigía pagos irregulares a representantes legales de una empresa, con la supuesta intención de favorecerlos en trámites administrativos.