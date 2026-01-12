Trabajadores de Revisalud en el limbo. Piden intervención de Mitradel

Trabajadores de Revisalud se sienten en el aire a seis días para que finalice el contrato de recolección de basura en el distrito de San Miguelito.

Aseguean que desconocen cómo será la finalización de sus contratos, si se les liquidará, fecha de pago, ni qué pasará con otros derechos laborales que por ley les corresponden. El silencio es lo que más pesa.

Los trabajadores aseguran que hasta el momento no existe una comunicación oficial que les garantice qué va a pasar cuando el contrato termine. Tampoco saben si otra empresa los absorberá o si quedarán fuera, sin empleo y sin pago.

Ante este panorama, exigen la intervención del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel). Piden que la institución vigile que se respeten sus derechos laborales, antes de que el contrato llegue a su fin.

El contrato finaliza el próximo 18 de enero.