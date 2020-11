Trabajos de reparación de saneamiento en la Cinta Costera desde este sábado

El Programa Saneamiento de Panamá, por medio de la Empresa Contratista “Servicios Operativos de Alcantarillados de Panamá” (SOAP), informó a los transeúntes y moradores de los sectores aledaños a la Cinta Costera, en Bella Vista y al público en general, que a partir del sábado 14 de noviembre hasta el 28 de noviembre, se continúan los trabajos en horario extendido (24 horas) para realizar jornadas extraordinarias para la reparación de la tubería sanitaria ubicada en los estacionamientos de la Cinta Costera frente al Centro Comercial Balboa Boutiques.

Las consultas o quejas deben reportarse al departamento de Gestión Social del Programa Saneamiento de Panamá, Teléfono: 235-8601, correo: [email protected], en Horario de Atención de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.; y, por parte de la empresa Contratista SOAP, Teléfono: 6169-6336, correo: [email protected], en Horario de Atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.