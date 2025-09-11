Nacional - 11/9/25 - 02:17 PM

Trabajos en el vertedero de Las Tablas buscan mitigar contaminación

Para las autoridades locales, este esfuerzo busca mejorar el ordenamiento del vertedero, ubicado en las cercanías de Playa Uverito, y mitigar los efectos ambientales negativos derivados de un manejo inadecuado de los residuos.

 

Por: Thays Domínguez / Azuero -

Un intenso trabajo con maquinaria pesada se desarrolla actualmente en los terrenos del vertedero de Las Tablas, uno de los doce vertederos a cielo abierto que operan en la región de Azuero.

Los trabajos incluyen la confección de tinas destinadas a la correcta distribución de los desechos, con el objetivo de implementar un proceso de saneamiento progresivo en el sitio.

Para las autoridades locales, este esfuerzo busca mejorar el ordenamiento del vertedero, ubicado en las cercanías de Playa Uverito, y mitigar los efectos ambientales negativos derivados de un manejo inadecuado de los residuos.

El alcalde de Las Tablas, Noé Herrera, enfatizó que este plan constituye un paliativo temporal que se ejecutará por un año, con posibilidad de prórroga, mientras se avanza en la planificación y construcción del vertedero regional.

“Se trata de una medida necesaria para darle un mejor manejo a los residuos mientras esperamos la materialización del proyecto que concentrará los desechos de todos los distritos de Herrera y Los Santos”, indicó Herrera.

El vertedero de Las Tablas recibe, de manera semanal, los desechos provenientes del distrito de Macaracas, tras el cierre de su antiguo vertedero.

Te puede interesar

Defensoría condena violencia escolar y pide medidas urgentes

Defensoría condena violencia escolar y pide medidas urgentes

 Septiembre 11, 2025
Panamá pone en duda paso gratuito de buques de EE. UU. por Canal

Panamá pone en duda paso gratuito de buques de EE. UU. por Canal

 Septiembre 11, 2025
Trabajos en el vertedero de Las Tablas buscan mitigar contaminación

Trabajos en el vertedero de Las Tablas buscan mitigar contaminación

 Septiembre 11, 2025
Lluvias y tormentas eléctricas azotarán el país hasta el domingo

Lluvias y tormentas eléctricas azotarán el país hasta el domingo

 Septiembre 11, 2025
Padres piden regreso de maestra separada por presunto maltrato

Padres piden regreso de maestra separada por presunto maltrato

 Septiembre 11, 2025

Este cierre se realizó debido a su cercanía con el río Estivaná —principal afluente del río La Villa— y a los posibles impactos ambientales que generaba sobre el área.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería

Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería
"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano

"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano
Muere actriz de cine para adultos de vacaciones en Costa Rica

Muere actriz de cine para adultos de vacaciones en Costa Rica