Trabajos en el vertedero de Las Tablas buscan mitigar contaminación

Un intenso trabajo con maquinaria pesada se desarrolla actualmente en los terrenos del vertedero de Las Tablas, uno de los doce vertederos a cielo abierto que operan en la región de Azuero.

Los trabajos incluyen la confección de tinas destinadas a la correcta distribución de los desechos, con el objetivo de implementar un proceso de saneamiento progresivo en el sitio.

Para las autoridades locales, este esfuerzo busca mejorar el ordenamiento del vertedero, ubicado en las cercanías de Playa Uverito, y mitigar los efectos ambientales negativos derivados de un manejo inadecuado de los residuos.

El alcalde de Las Tablas, Noé Herrera, enfatizó que este plan constituye un paliativo temporal que se ejecutará por un año, con posibilidad de prórroga, mientras se avanza en la planificación y construcción del vertedero regional.

“Se trata de una medida necesaria para darle un mejor manejo a los residuos mientras esperamos la materialización del proyecto que concentrará los desechos de todos los distritos de Herrera y Los Santos”, indicó Herrera.

El vertedero de Las Tablas recibe, de manera semanal, los desechos provenientes del distrito de Macaracas, tras el cierre de su antiguo vertedero.

Este cierre se realizó debido a su cercanía con el río Estivaná —principal afluente del río La Villa— y a los posibles impactos ambientales que generaba sobre el área.