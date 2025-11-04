Tragedia en Veraguas: Conductor de moto muere en colisión con pick-up

Anel Pineda Duarte, conductor de una motocicleta de 28 años, perdió la vida anoche como resultado de una colisión con un vehículo tipo pick-up en la vía Panamericana, a la altura del retorno en La Soledad, provincia de Veraguas.

La víctima murió de manera instantánea debido al impacto recibido. Al realizarle la prueba de alcoholemia al conductor del pick-up, esta arrojó resultados positivos.

A la escena del accidente llegaron unidades de los bomberos y personal de emergencia del Sume 911. El siniestro generó un significativo congestionamiento vehicular en la vía.

Miembros de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones correspondientes sobre este hecho.

Hasta la fecha, la provincia de Veraguas ha reportado 21 víctimas fatales en accidentes de tránsito durante lo que va del año.