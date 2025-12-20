Tramo del Guarumal en Colón podría estar habilitado a finales de diciembre

El tramo de la carretera Panamá-Colón a la altura del Guarumal podría estar abierto al tránsito, luego de los trabajos de rehabilitación que se adelantan en la zona, luego de haber colapsado meses atrás.

Esto se dio a conocer mediante una nota enviada por Servicentro Transcolunsa, línea Colón-Buena Vista-Nuevo Vigía, en la que informó que a partir del día 27 de diciembre reabrirán los carriles a la altura de Río Gatún, sector de El Silencio, en ambos sentidos, hacia la ciudad de Colón.

Según la nota, esta apertura está condicionada hasta segunda orden, solo para vehículos sedán, transporte público y selectivo de pasajeros.

A todo esto, Eleuterio Pérez, representante del corregimiento de Limón, señaló que si las condiciones climáticas lo permiten, la vía estaría siendo reabierta el próximo 27 de diciembre.

En esta primera fase, este tramo solo podrá ser utilizado por vehículos livianos, transporte público y transporte selectivo, como medida de seguridad mientras continúan los trabajos y evaluaciones en el área.