Nacional - 20/12/25 - 05:59 PM

Tramo del Guarumal en Colón podría estar habilitado a finales de diciembre

Esta apertura está condicionada hasta segunda orden, solo para vehículos sedán, transporte público y selectivo de pasajeros.

 

Por: Diómedes Sánchez S. -

El tramo de la carretera Panamá-Colón a la altura del Guarumal podría estar abierto al tránsito, luego de los trabajos de rehabilitación que se adelantan en la zona, luego de haber colapsado meses atrás.

Esto se dio a conocer mediante una nota enviada por Servicentro Transcolunsa, línea Colón-Buena Vista-Nuevo Vigía, en la que informó que a partir del día 27 de diciembre reabrirán los carriles a la altura de Río Gatún, sector de El Silencio, en ambos sentidos, hacia la ciudad de Colón.

Según la nota, esta apertura está condicionada hasta segunda orden, solo para vehículos sedán, transporte público y selectivo de pasajeros.

LEE TAMBIÉN: Panamá y el Mercosur piden a Venezuela 'reestablecer el orden democrático'

A todo esto, Eleuterio Pérez, representante del corregimiento de Limón, señaló que si las condiciones climáticas lo permiten, la vía estaría siendo reabierta el próximo 27 de diciembre.

En esta primera fase, este tramo solo podrá ser utilizado por vehículos livianos, transporte público y transporte selectivo, como medida de seguridad mientras continúan los trabajos y evaluaciones en el área.

Te puede interesar

Tramo del Guarumal en Colón podría estar habilitado a finales de diciembre

Tramo del Guarumal en Colón podría estar habilitado a finales de diciembre

 Diciembre 20, 2025
RM rechaza reelección de los cargos de presidente de la Corte y Sala Penal

RM rechaza reelección de los cargos de presidente de la Corte y Sala Penal

 Diciembre 20, 2025
Panamá y el Mercosur piden a Venezuela 'reestablecer el orden democrático'

Panamá y el Mercosur piden a Venezuela 'reestablecer el orden democrático'

 Diciembre 20, 2025
Mitradel ha realizado 34 operativos contra el trabajo infantil en diciembre

Mitradel ha realizado 34 operativos contra el trabajo infantil en diciembre

 Diciembre 20, 2025
Todo listo para Festival de Luces 'Jesús es la Navidad'

Todo listo para Festival de Luces 'Jesús es la Navidad'

 Diciembre 20, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Ruta del sicario: así se planeó el ataque que acabó con policía y civil

Ruta del sicario: así se planeó el ataque que acabó con policía y civil
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Trasladan a directora del Cefere por corrupción que benefició a “La Parce"

Trasladan a directora del Cefere por corrupción que benefició a “La Parce"
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
La muerte tocó a su puerta en Parque Lefevre y se lo llevó

La muerte tocó a su puerta en Parque Lefevre y se lo llevó