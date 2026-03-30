Tranque en Chanis y Campo Limbergth preocupa a residentes

Los residentes de las barriadas de Chanis y Campo Limbergth expresaron su preocupación por el congestionamiento vehicular que afecta a diario estas comunidades, especialmente en horas pico, situación que ha deteriorado su calidad de vida.

Moradores se reunieron con diputados del circuito, autoridades locales y representantes de la Defensoría del Pueblo para plantear alternativas que permitan aliviar el “tranque descomunal” en la zona.

Durante el encuentro señalaron que el desarrollo del Corredor Sur y el crecimiento de Costa del Este han incrementado el tráfico, al punto de dificultar la entrada y salida de sus viviendas, con riesgo de accidentes e incluso agresiones verbales por parte de conductores.

Las posibles soluciones dividen a los vecinos: algunos proponen habilitar nuevas entradas al Corredor Sur, mientras otros consideran que la medida podría empeorar la situación interna de la comunidad.

También se abordó el congestionamiento en las inmediaciones del Colegio Brader, donde la recogida de estudiantes genera embotellamientos adicionales.

El diputado Javier Sucre indicó que, aunque el Corredor Sur influye en el flujo vehicular, el principal problema es el alto volumen de personas que se desplaza hacia Costa del Este. Señaló que siete de cada diez vehículos que circulan por estas barriadas en horas pico tienen ese destino.

Agregó que medidas como líneas amarillas o prohibir estacionamientos no resuelven el problema, ya que los residentes tienen derecho a aparcar frente a sus viviendas, aunque el tránsito constante limita esta práctica.