Tranquilos, por ahora no hay aumento de pasaje del Metro

Por: Redacción / Crítica -

El director de Operaciones y Mantenimiento del Metro de Panamá, Luis Carlos Díaz, le dio un respiro al bolsillo de los panameños: las tarifas de la Línea 1 (0.35) y la Línea 2 (0.50) seguirán igual… por ahora.

Pero la calma no durará para siempre. El funcionario adelantó que con la llegada del teleférico y la futura Línea 3, el sistema de transporte público dejará de ser “una línea por viaje” y se convertirá en una red integral que conectará el oeste, norte y este de la ciudad.

“Cuando tengamos la red completa, pensaremos en nuevas formas de cobrar la tarifa”, explicó Díaz dejando entrever que el futuro traerá cambios en la manera en que los ciudadanos pagan por desplazarse.

El directivo también señaló que a nivel mundial, el transporte ya no se calcula por estación, sino por anillos o distancia. “Si viajas tres estaciones, pagas una tarifa; si llegas al segundo anillo, es otra”, detalló.

En resumen: por ahora los usuarios del Metro de Panamá pueden respirar tranquilos, pero la ciudad se prepara para un sistema de transporte moderno, más conectado y, tarde o temprano, con tarifas que podrían ajustarse a la nueva realidad.

