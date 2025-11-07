Tránsito se prepara para fin de semana largo

La Autoridad Nacional del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) tiene una estrategia lista para agilizar el tráfico durante este fin de semana largo.

El teniente James Vigil, de la Direcció Nacional de Operaciones del Tránsito explicó que sigue el operativo vial por fiestas patrias habrá inversión de carriles desde la Avenida de los Mártires hasta Panamá Oeste.



De igual forma indicó que se realizará la inversión de carriles que se realiza a partir de las 3:00 p.m. en la autopista Arraiján-La Chorrera que inicia el área de Burunga hasta Vita Alegre.



Agregó que para mañana, sábado, se evaluará el comportamiento vehicular, ya que se espera que para este fin de semana se movilicen menos personas hacia el interior del país.



Vigil recomienda a los conductores no exceder los límites de velocidad, revisar el estado mecánicos del carro, manejar tranquilos y respetar las señales.



De acuerdo a los reporte durante todo el periodo festivo. se aplicaron 5, 065 infracciones de tránsito, siendo desatender señales y el exceso de velocidad, las principales.



